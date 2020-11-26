今年83歲的黃爺爺已在北投獨居40多年，而自從40餘歲時因為中風時，就終身與輪椅為伴、不便外出，每年過年時僅能一個人準備年菜，而自從老五老基金會協助後，每年在小年夜時致贈現做年菜，老五老基金會從去年起與外送平台合作送年菜，明年更要擴大合作在７縣市於小年夜致贈1000份現做年菜給獨居弱勢長者，明年更要提供「獨老快樂餐」。

老五老基金會從2007年起送出49份年菜開始至今，每年與學校等團體合作，在小年夜送出現做年菜，明年已擴大至1000份年菜；除了提供年菜外，老五老基金會也在年中提供包括送餐服務、陪同購物、居家修繕、關懷陪伴、圓夢計畫等。

老五老除了與外送平台合作外，也與學校餐飲科合作，如合作多年的普林思頓高中，今年設計高纖、低糖、高蛋白、低卡路里、低膽固醇的五菜一湯一飯，希望讓長輩感受年味也攝取多元的均衡營養。

老五老基金會執行長游麗裡表示，曾經在某年的過年關懷獨居長老時，發現房間堆置者很多各社福團體致贈的物資，因此思考「如果不是長者要的，為何要送給他們呢？」，因此近年來強化長者自我選擇，如陪同購物等，而在過年前則提供採買年貨、現作年菜、除舊布新等服務。

游麗裡提及，今年受到疫情影響，憂心後續捐款狀況，呼籲各界捐款支持，讓獨居弱勢長輩過好年。捐款可洽老五老基金會官網或04-22463927。

(中時 )