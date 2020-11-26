寧可信其有，不可信其無！性教育師暨身心健康諮詢老師Wendy在節目上分享一個特殊案例，男大生趁著沒人在家偷偷DIY，結果卻不小心射到了祖先牌位上，讓他內心留下陰影，後來成績下滑、身形消瘦，直到姐姐驚覺不對勁，帶著他去拜拜求祖先原諒，搭配醫師的治療，最後才把心裡陰影化解開來。

性教育師暨身心健康諮詢老師Wendy日前在節目《醫師好辣》上分享，一名男大生在家DIY時，疑是射程太遠，因此不小心濺到祖先牌位上，讓他非常尷尬，雖然家中沒有人看到，但此事卻在他的心裡留下一大片的陰影，自此之後，他的學業成績低落，同時還很堅持不住在家裡。

Wendy透露，該名男大生搬出去住後，媽媽隔了一陣子去探望兒子，卻發現其身形日漸消瘦，但身邊的人都不知道發生了什麼事情，導致該患者的家人、朋友等通通都很擔心，想抓出原因。

Wendy指出，後來是男大生姐姐發現事情有點不對勁，因此上網找了幾個有名的醫生，帶著弟弟去擲筊求祖先原諒，並搭配就醫，最後才排解了心病，順利解決問題，而超扯的事件讓人看了嘖嘖稱奇。

(中時新聞網)