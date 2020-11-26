美國民眾感恩節瘋狂出遊

不顧新冠肺炎疫情嚴重，美國人瘋過感恩節，過去一周來，每天有約100萬人搭乘飛機和家人團聚，雷達衛星照片也顯示，美國上空布滿密密麻麻的飛機，不過統計數字指出疫情不樂觀，美國新冠死亡時間持續加快，現在每40秒就有一人喪命。

路透社報導，美國新冠肺炎疫情持續惡化，24日，單日死亡人數飆破2,000人，達2,157人，是5月以來最高紀錄，住院人數也在昨（25）日刷新紀錄，超過8.9萬人，美國現在每40秒就有1人喪命，單日超過17萬人確診。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，至今，全美有超過1,270萬人染疫，逾26萬人病歿。

不顧疫情嚴峻，美國人仍堅持在感恩節出遊、和家人友人團聚，自20日感恩節假期開始以來，過去一周，每天有將近100萬人湧入各大機場，搭機前往全美各地過節，22日記錄到有104.7萬人通過機場安檢，是3月中以來最多。

衛星雷達圖顯示，美國上空佈滿了密密麻麻的飛機，美國人感恩節出遊大爆發。英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，根據飛機追蹤網站「Flightradar24」的數據，光是24日下午，共有6,972架飛機在美國天空中飛行，當天美國上空的航班數目佔了全球航班的65%。

美國運輸安全局（Transportation Security Administration，TSA）預估，將會有630萬美國人搭乘飛機過節，遠超過美國汽車協會（AAA）先前預估的240萬人，不過AAA預估，比起搭飛機，今年會有更多人、約4,800萬人選擇開車上路。

約翰霍普金斯大學醫學院（Johns Hopkins School of Medicine）的普洛威爾（Tatiana Prowell）博士在推特開罵民眾瘋狂出遊的行徑，「所有感恩節出遊只是確保沒有人會趕上我們」，「美國『人人只顧自己』的心態，正在害死我們數十萬人。慘不忍睹。」

美國人要過感恩節的意志堅定，33歲的兒童教育人員羅德里格斯（Daliza Rodriguez）昨日從紐約搭機飛往德州，她說「我們都知道會有風險」，「但我們就是想見親人，已經很久沒看到他們了。」

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文章來源：World agonises over new COVID curbs as infections approach 60 million
文章來源：Americans defy pandemic, political leaders to travel for Thanksgiving
文章來源：Nearly 7,000 Thanksgiving flights as 6.3M take to the skies, 48M drive and 350K travel by train to meet for the holiday - despite CDC's virus warnings as deaths reach highest since May

(中時新聞網)

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