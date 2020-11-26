美國民眾感恩節瘋狂出遊

不顧新冠肺炎疫情嚴重，美國人瘋過感恩節，過去一周來，每天有約100萬人搭乘飛機和家人團聚，雷達衛星照片也顯示，美國上空布滿密密麻麻的飛機，不過統計數字指出疫情不樂觀，美國新冠死亡時間持續加快，現在每40秒就有一人喪命。

路透社報導，美國新冠肺炎疫情持續惡化，24日，單日死亡人數飆破2,000人，達2,157人，是5月以來最高紀錄，住院人數也在昨（25）日刷新紀錄，超過8.9萬人，美國現在每40秒就有1人喪命，單日超過17萬人確診。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，至今，全美有超過1,270萬人染疫，逾26萬人病歿。

不顧疫情嚴峻，美國人仍堅持在感恩節出遊、和家人友人團聚，自20日感恩節假期開始以來，過去一周，每天有將近100萬人湧入各大機場，搭機前往全美各地過節，22日記錄到有104.7萬人通過機場安檢，是3月中以來最多。

衛星雷達圖顯示，美國上空佈滿了密密麻麻的飛機，美國人感恩節出遊大爆發。英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，根據飛機追蹤網站「Flightradar24」的數據，光是24日下午，共有6,972架飛機在美國天空中飛行，當天美國上空的航班數目佔了全球航班的65%。

美國運輸安全局（Transportation Security Administration，TSA）預估，將會有630萬美國人搭乘飛機過節，遠超過美國汽車協會（AAA）先前預估的240萬人，不過AAA預估，比起搭飛機，今年會有更多人、約4,800萬人選擇開車上路。

約翰霍普金斯大學醫學院（Johns Hopkins School of Medicine）的普洛威爾（Tatiana Prowell）博士在推特開罵民眾瘋狂出遊的行徑，「所有感恩節出遊只是確保沒有人會趕上我們」，「美國『人人只顧自己』的心態，正在害死我們數十萬人。慘不忍睹。」

美國人要過感恩節的意志堅定，33歲的兒童教育人員羅德里格斯（Daliza Rodriguez）昨日從紐約搭機飛往德州，她說「我們都知道會有風險」，「但我們就是想見親人，已經很久沒看到他們了。」

(中時新聞網)