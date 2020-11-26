如果國家就是品牌，品牌價值值多少？英國金融管理顧問公司「品牌金融(BrandFinance)」自2015年每年推出國家品牌榜，美國、中國始終分居第1、2，但中國追趕速度快速，已由榜單剛推出時落後美國逾13兆美元，追至差距不到5兆美元，今年相較去年差距更縮減逾3.65兆美元(約105兆台幣)。

這份榜單只列出前100名，今年所有上榜國家幾乎都被疫情影響，百強總價值相較去年蒸發13.1兆美元，中國落後差距縮小，主因是比疫情更嚴重、政治更不穩定的美國抗跌。美國約品牌價值約23.74兆美元，較去年降14.5%；中國約18.76兆美元，降幅約3.4%，這也是大型經濟體中降幅最小者。

品牌金融總經理理查海(Richard Haigh)在分析報告提到，美國品牌維持統治地位，始終為美國經濟和聲望提供強大安全網。在年度企業品牌500強榜單上，亞馬遜(Amazon)、谷歌(Google)、蘋果(Apple)、微軟(Microsoft)等美國科技巨頭占據前5名中4席。

中國特點在於穩定，以及令人訝異的復甦速度。理查海說：「有鑑於我們正經歷的1年，幾乎所有世界上最有價值的國家品牌全面下降不足為奇。榜單再次見證中國對美國的緊追不捨。中國在經濟上展現出迅速自疫情復甦實力，無庸置疑，也為全球復甦提供希望。」

榜單前20名依序是美國、中國、日本、德國、英國、法國、印度、加拿大、義大利、韓國、西班牙、澳洲、荷蘭、俄羅斯、瑞士、巴西、印尼、阿拉伯聯合大公國、愛爾蘭、沙烏地阿拉伯。其中愛爾蘭從去年第26上升至第19，也是前20名中品牌價值唯一正成長者，幅度達11%。理查海另外特別指出越南崛起，該國品牌價值增加約29%，已由第42升至第33。

(中時新聞網)