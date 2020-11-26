民進黨立委高嘉瑜和台北市議員王世堅疑遭同黨人士追殺，對此，國民黨台南市議員謝龍介表示，這兩個人就是因在政治上針對行政院長蘇貞昌，所以遭到網軍鬥爭；謝龍介更大爆內幕，指民進黨現在派系內鬥火熱，蘇正在力鬥副總統賴清德，目標就藉高嘉瑜和王世堅來殺雞儆猴。

謝龍介在網路時事節目《千秋萬事》上爆料，民進黨派系內鬥火熱，蘇系力鬥正在鴨子划水的賴清德，而蘇貞昌最近的目標就是高嘉瑜和王世堅！高嘉瑜就是因為在立法院質詢萊豬，踩到蘇貞昌的利益，慘遭蘇貞昌的追殺。王世堅就是因為反蘇，也遭到鬥爭。

「現在蘇貞昌掌握網軍」，謝龍介強調， 當初2018年民進黨大敗後，痛定思痛知道網路重要性，就成立網軍。網軍成立後，就要開始試刀，那時賴清德也表態參加初選，賴就成為網軍攻擊的目標，才逼得賴清德大喊，「拜託不要用網軍來攻擊他，不要用國家機器對付他」。謝龍介指出，本來蔡英文和蘇貞昌遭阿扁爆料兩人不對盤，但就因蘇貞昌用網路力量搞掉賴清德，立了大功。

謝龍介更表示，2020年，這群網軍又把韓國瑜鬥垮鬥臭。不料，蔡英文竟然找賴清德來當副手，要讓大家的起跑點都在同一條線上去競爭，不然自己就會變成跛腳總統。謝龍介說，沒料到蘇貞昌現在變得如此強勢，如果不把蘇搞下來，蔡英文很有可能第二任任期不到一年就變跛腳，所以他才會認為蘇貞昌的行政院長之位可能做不久。現在蘇貞昌面臨民進黨內各派系的攻擊，所以才會針對高嘉瑜和王世堅來個殺雞儆猴，最終目標就是賴清德。

(中時新聞網)