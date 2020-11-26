美國選舉的不確定性消除，選後也開始反應基本面，11月以來兩家疫苗公司宣布有效性達9成2，市場樂觀預期經濟回復常態，股市呈現驚驚漲格局。國泰投顧認為，美國大選後金融市場將回歸基本面，可適度增加股票型基金之部位，掌握2021年景氣多頭行情的機會。

國泰投顧表示，拜登入主白宮，預料仍將面對三個不變：疫情挑戰不變、振興經濟不變、抗中態勢不變。至於其參選的主要政見，可以用「四要」來概括：要乾淨、要增稅、要建設、要監管。雖然並未如原先預期，由民主黨完全執政，一般預估拜登提出的相關政見，仍有機會逐步落實，投資人可以多加留意。

「三不」則是疫情挑戰不變、振興經濟不變、抗中態勢不變。有鑑於確診人數快速上升，歐洲多國在10月均宣布封鎖令，對經濟將再次造成不小的衝擊。

至於美國疫情依然嚴重，國泰投顧分析，拜登已成立由醫生及學者組成的防疫團隊，預料將採取較為科學的作法，不管最終之措施為何，在疫苗正式問世，展開大規模施打以達到群體免疫，可能仍需一段時間。雖然近期疫苗開發傳出振奮人心的好消息，預料股市可能仍會遭遇亂流。此外，美國失業狀況嚴重，拜登政見強調擴大財政支出提振經濟，可望拉抬選後股市之表現。

美國第三季企業財報獲利優於預期的公司比例創下歷史紀錄，受選前觀望及紓困案遲遲未過關，美股在這次財報季表現失靈。若以主要股市的今年企業盈餘修正指數來看，美國無疑仍是全球領頭羊，預估選後仍將維持這樣的態勢；國泰投顧分析，1947年以來美國經歷11次經濟衰退，在經濟衰退結束前4個月，股市即開始落底反彈，統計景氣衰退結束後半年及1年的美股表現，報酬率均為正，僅2001網通股泡沫為例外），平均報酬分別為10％及14％，而企業營收及獲利則分別在經濟衰退結束後9個月及6個月正式落底，美國擺脫經濟衰退後的股市多頭行情值得期待。

因此，在選舉不確定性消除後，國泰投顧認為，股市將回歸基本面，當疫苗順利問世後，經濟重啟速度將加快，儘管今年股市漲幅已大，但建議投資人仍應把握景氣多頭的投資契機。

(工商 )