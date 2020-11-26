新北市警察局今（26日）上午10時許於新板村派出所舉辦「新北心警耶誕傳愛，關懷守護孩童」活動，副市長謝政達化身為耶誕老人與孩童同樂，另外，透過闖關活動逐一讓孩童了解警察偵防、鑑識及預防犯罪宣導，深植孩童法治教育觀念。

活動邀請板橋區愛智發展中心、家扶發展學園、八里愛心教養院附設三重日托中心等3個單位共約60位小朋友共同來體驗警察工作，提供參與活動小朋友穿著小小警察制服，讓參與活動小朋友更能貼近真實的警察工作。

並透過精心規畫的遊戲關卡，刑案現場觀察、找尋兇手、指紋基本採證、玩具槍射擊體驗等，藉由遊戲體驗警察工作，建立正確犯罪預防觀念，深植良好法治教育觀念。

新北市警察局今（26日）上午10時許於新板村派出所舉辦「新北心警耶誕傳愛，關懷守護孩童」活動。（葉書宏攝）

新北市警察局今（26日）上午10時許於新板村派出所舉辦「新北心警耶誕傳愛，關懷守護孩童」活動。（葉書宏攝）

此外，和光工業董事長許吉欽特別贊助耶誕禮物圖書禮券1000元給來參加的小朋友們，共襄盛舉；五股區六福里里長謝從慧也撥冗參加活動，謝里長長期從事幼教工作，亦擔任新北市紫絲帶達人、泰山區圖書館故事媽媽等，特別發揮所長，來與現場孩童同樂。

警察局表示，配合市政府政策將新板特區國家世紀館3樓通廊公益空間規畫設計成童玩遊藝區「新板村派出所」打造兼具警察元素風格之多元性通廊環境，希望有效利用公益空間發揮最大功用，並提供給國小一、二、三年級學童及幼稚園大、中班兒童另一種課外活動與教育學習空間，灌輸學童安全觀念並深植警察正義形象。

(中時 )