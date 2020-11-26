市長盧秀燕說，要先詢問主計及財主單位，若確定可以補助就會公佈。（陳世宗攝）

台中市社區關懷據點老人共餐政府補助每人30元。市議員李麗華今天在市政總質詢為長輩請命，她說現在菜價很貴30元能吃到什麼？根本是「饑餓30」？希望市府每人增加10元，讓老人家吃得健康長命百歲。社會局長彭懷真說，若要增加10元，一年約需要增加230萬至240萬元左右。

市議員李麗華今天在市議會質詢時，戴上「飢餓30」的帽子。她說各區關懷據點補助餐費每位長輩是30元，現今萬物皆漲的社會，台中很多據點在做共餐服務的還必須自掏腰包或出去募款，來供應老人午餐；建議市長增編經費，社會局應提高據點補助費加碼10元最到位。

李麗華表示，很多關懷據點因買不到好的菜，所以白米還是普渡人家所送的物資，很多菜還是去募來，有些據點還是社區自己種的；老人家消化不好增加補助10元並不多，對市府不會造成太大的負擔，她了解市府有財務問題，希望能夠逐步到位。

市長盧秀燕說，關懷據點先求有、再求好，關懷據點從108年356增加到增到413個是全國第一，希望白天子女外出工作，讓老人家參加群體活動，但不是欠吃的；老人家不在乎吃得如何？站在地方政府要讓長輩更開心，她回去好好研究，據點增加財務負擔就會增加，需詢問主計及財主單位，若確定可以補助就會公佈。

彭懷真強調，台中市目前有413點，其中有共餐397處，從今年11月開始，每個關懷據點補助10萬元，購置健康促進的材料及防疫物資等；若要增加10元，一年約需要增加230萬至240萬左右。

(中時 )