男星三野文太(みのもんた)堪稱日本綜藝圈大前輩，即便是海外觀眾，有看日綜的幾乎不可能沒看過他的節目，曾主持過《校園瘋神榜》、《搶救貧窮大作戰》、《日本妙國民》等，幾乎都是日本綜藝史上的經典，而76歲的他，突然請辭手上所有的節目，證實罹患帕金森氏症，連好好站直都無法，必須長期休養，消息讓人為之震驚。

三野文太可謂是日本綜藝天王，主持風格穩重中夾雜一點輕挑風趣，經手的節目不但長壽，還有不少版權賣到海外，因此三野文太在台灣也具有高知名度，據悉，他全盛時期手頭上有16個帶狀節目，年收入高達6億日幣(約台幣1.6億)，個人身價超過50億，可說是日本演藝圈超級吸金機，而如今，他卻決定將一生投注耕耘的事業，完全喊停。

事實上從今年下半年起，三野文太已陸續退出不少節目，但當時並未透露原因，直到近日被《週刊文春》爆出他是健康出了大問題，罹患帕金森氏症，事後本人也證實生病的事情為真。

據日本《Sponichi Annex》報導，三野文太早在去年11月就診斷出罹病，最初是主持《日本妙國民》時，被工作人員要求眼睛再睜開一點，他辦不到，才發現顏面肌肉已無法控制，因此就醫，之後一日吃三次藥，不影響日常生活，但變化至今，三野文太坦言已經連站直不動都無法，錄影有困難，因此辭掉所有節目靜養，而他本來就愛喝酒，如今常在家沒事就喝，且原本就有糖尿病問題還「三高」，年紀也大了，如今又罹帕金森氏症，讓外界相當擔心。

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(中時新聞網)