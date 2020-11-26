中華汽車總經理陳昭文先生與睿能創意執行長陸學森先生今日宣布啟動電動機車合作，2021年底eMOVING將推出使用 Gogoro Network® 智慧電池交換平台服務的電動機車。未來，eMOVING將針對不同車型分別對應快充、便利家充與換電三大能源系統，相信更能完善多元能源策略理念。

中華汽車認為，不同消費者對電動機車的需求不會只是單一方案，充電或換電不同能源補充方式都存在需求，因此致力於「多元能源方案」的推動。

除了現有iE125符合政府公規快充系統的普通重型機車，以及輕量化家充電池的Shine與Bobe電動自行車等充電型車輛持續發展外，將再推出Powered by Gogoro Network®(PBGN)換電型車輛，而未來也不排除尋找其他合作夥伴。

中華汽車eMOVING深耕台灣電動機車市場，伴隨著技術世代的演進，持續創新產品，不間斷傳達專注於綠色能源的決心。iE125結合在家便利充電與外出快速補電概念，實現低碳城市的願景，不僅節能環保，還同時享有能媲美150c.c.的0-50km／h直線加速3.9秒性能。

電動自行車Shine與Bobe免加油、免牌、免照、免驗車及免燃料稅五免特性，車身輕巧、好牽好騎與輕鬆抽取補充電能毫不費力的鋰電池，讓女性朋友也能優雅移動；iE PICKUP車型以中華汽車豐富商用車經驗開發，為同級燃油車款的兩倍載重能力，結合台灣電力、台灣自來水、中鋼、黑貓宅急便、便利帶、宅配通、摩斯漢堡、必勝客、肯德基等企業夥伴，共同以實際行動支持環保。

此次透過與Gogoro合作，能持續開發出各類符合消費者需求的產品；加上Gogoro Network® 全台部署近 2,000 座電池交換站，提供完備豐富通路。

(中時 )