大陸女星劉濤在2003年《還珠格格-天上人間》飾演「慕沙公主」走紅，她近年則以《瑯琊榜》中英姿颯爽的「霓凰郡主」再攀演藝事業高峰，劉濤近日則為戲化老妝，也大方曬出蒼老照，只見她頂白髮，臉上爬滿皺紋和黑斑，老態模樣超逼真。

42歲劉濤以《琅琊榜》、《羋月傳》、《軍師聯盟》等戲在台打開知名度，平時喜愛分享近況的她，昨（25日）則在微博曬出蒼老照，這是劉濤為了電視劇《追夢》扮老，同時，她感性說，是角色「杜芳」讓她知道「人老心不老，心有餘而盡全力」，劉濤期許自己向阿芳一樣，依然釋放能量、綻放光彩。

劉濤為戲化老妝。（圖／取材自劉濤微博）

照片中，只見劉濤戴著老花眼鏡、臉上爬滿皺紋和黑斑，而她頭上還可以看到幾根白髮，老妝相當逼真，劉濤無懼為戲扮老，只淡定說：「對於老年妝的嘗試，有第一次就有第二次」。

劇組事後則轉發劉濤微博，並發文讚：「阿芳姐永遠都是最美麗、最善良、最敢想敢拚的」，網友也留言誇劉濤：「老年芳依舊氣質」、「不老不老 你最美」、「劉濤底子真好，這樣都不顯老」。

(中時新聞網)