前高雄市長韓國瑜日前在臉書寫下「剝奪台灣的言論自由，毒害人民的健康，政府正在出賣台灣言論自由來掩蓋執政的腐敗」。對此，台南市議員謝龍介接受《中時新聞網》專訪表示，國家發生這麼重要的事，有良知的政治人物，若不站出來為百姓發聲，替人民著想，他坦言，這樣對支持他的人是無法交代，所以韓國瑜才會發這篇感同身受的文章。

【政新鮮】韓國瑜發聲挺秋鬥！謝龍介譙台灣被「人」出賣了

謝龍介指出，當國家到了危急存亡之秋，動蕩不安的時候，台灣漸漸就會被「人」出賣，他說：「會出賣台灣人的健康，就會出賣整個國家，以及出賣台灣人的前途和利益」，對於政府剝奪台灣的言論自由，龍介仙認為「中天新聞評論政府不好的事，執政者為了要掌控媒體，只能殺雞儆猴」。

台灣近期發生諸多事情，連前高雄市長韓國瑜看不下去了。（圖/擷取韓國瑜臉書）

秋鬥遊行，群眾高喊：捍衛新聞自由、蔡英文下台。(圖/中時新聞網)

11月22日是近30年來最大規模「秋鬥」遊行，許多民眾為了抗議政府開放萊豬、打壓新聞自由關閉中天新聞台，都一一走上街頭，謝龍介表示，當天有民眾對他說：「看見你，我很高興，因為我也是看到韓國瑜的PO文才決定出來」，他聽完民眾一番話後，希望我們的好朋友都能關心時事，所謂「風聲雨聲讀書聲，聲聲入耳，家事國事天下事，事事關心」。

前高雄市市長韓國瑜。（圖／本報系資料照）

提到韓國瑜未來動向，謝龍介認為，目前先讓他沉澱、休息一下，因為大家都沒離開。他說道，「政府本來應該是要為人民發聲，但現在看來，政府只想掌控一切、掌控人民的嘴，甚至掌控人民的心，若想利用這種心態，台灣百姓只會更加討厭執政黨」。

（文字採訪/邱蘭婷、孫芳柔）

（攝影/陳宏睿、剪輯/陳威成）

(中時新聞網)