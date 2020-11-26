國道2大園匝道口貨車翻覆 金屬廢鐵散落一車流回堵 12:172020/11/26 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道2號西向1公里大園出口匝道發生一起翻覆車禍。（姜霏翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 張姓駕駛預計從樹林開往觀音，但在大園出口匝道不慎翻覆。（姜霏翻攝） 26日上午國道2號西向1公里大園出口匝道發生一起翻覆車禍，當時61歲張姓駕駛受困於車內，所幸意識清楚僅有左手局部擦傷，消防趕往現場後張男也已脫困，並未有生命危險。 張男駕駛資源回收車載著廢鐵從樹林開往觀音，但在大園出口匝道不慎翻覆，廢鐵散落一地，警消接獲報案後趕往現場，警方也將匝道執行封閉處理，並協助張男送往醫院治療，僅有手部擦傷無大礙。 (中時 ) #匝道 #廢鐵 #大園 #出口 #駕駛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國泰林子偉棒球精進計畫 熱血前進桃園 04:102020/11/26 產業財經 紓解永康交流道南下壅塞 增設中正北路右轉專用車道 17:372020/11/24 寶島 台灣人看大陸》大陸婚慶服務的蛻變與進化 16:222020/11/25 徵文 仁壽宮183年歷史 電子化點燈系統吸金 18:212020/11/25 寶島 金門疑因逆向超車 2車對撞駕駛均輕傷 10:172020/11/24 社會 女神讓車更神！林美貞飆車魂網吸29萬人看她介紹車款 13:302020/11/25 娛樂 大貨車拖行火尾巴直上國道 駕駛倉皇棄車驚逃一劫 11:182020/11/24 社會 小牛電動 Q3獲利年增二成 04:102020/11/24 全球財經 手搖飲氣勢盛 二年增近3千店 04:102020/11/26 產業．科技 AI取代老司機 陸無人小黃催油門 04:102020/11/25 焦點新聞 社會熱門新聞 用路人遇車禍事故 中警教5字訣 - 社會 爬高雄柴山也會失蹤？內行人：「怪點」很多 - 社會 嗆告CPR救人女同事 舅舅私訊道歉「她怕失去孩子」 - 社會 出差搭火車北上突昏迷 花蓮縣消防局人事主任送醫不治 - 社會 她花6百萬買下台中凶宅 3年後轉手 男付完錢才知真相崩潰了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。