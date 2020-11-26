張姓駕駛預計從樹林開往觀音，但在大園出口匝道不慎翻覆。（姜霏翻攝）

26日上午國道2號西向1公里大園出口匝道發生一起翻覆車禍，當時61歲張姓駕駛受困於車內，所幸意識清楚僅有左手局部擦傷，消防趕往現場後張男也已脫困，並未有生命危險。

張男駕駛資源回收車載著廢鐵從樹林開往觀音，但在大園出口匝道不慎翻覆，廢鐵散落一地，警消接獲報案後趕往現場，警方也將匝道執行封閉處理，並協助張男送往醫院治療，僅有手部擦傷無大礙。

(中時 )