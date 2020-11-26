員警顧及女騎士安全，耐心安撫並苦口婆心地勸說其就醫檢查，避免錯失黃金救援時間而造成遺憾。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市警察局第六分局永福派出所警員，行經西屯區國安一路公車停靠區時，見一名女騎士趴在機車儀表板上休息，發現女騎士臉色發白、意識不清，員警通報119救護人員到場協助，盧女甚至陷入昏迷狀態，還從機車上摔落，險些連人帶車倒地，員警趨前攙扶，隨後救護人員到場將盧女送往醫院接受治療，才化險為夷。

22歲盧姓女子獨自外出，騎乘機車經過國安一路時突然感到身體不適，停在公車停靠區稍作休息。

此時，永福派出所警員王耀頡、黃俞婷正巧在附近巡邏，見女騎士趴在機車儀表板上，立即上前關心，發現盧女臉色發白、不停地喘氣，經詢問後知道盧女是過度換氣症候群發作。

女騎士面對員警關心婉拒就醫，員警顧及盧女安全，耐心安撫苦口婆心地勸說其就醫檢查，盧女終於表示願意就醫。

警方呼籲，民眾外出如遇有身體不適，不宜外出或請家人陪同，若是行進中身體不適，應停在路邊休息，避免繼續駕駛交通工具，並立即撥打119或110請求協助，避免錯失黃金救援時間而造成遺憾。

(中時 )