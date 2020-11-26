◎牛肉麵續集登場 丁怡銘將被傳訊

誰讓警政署嚇壞了？行政院前發言人丁怡銘涉嫌造假訊息，遭控違反《社維法》，刑事局副局長李西河今在立法院備詢，在國民黨立委逼問下，鬆口坦承準備傳訊丁怡銘。只是何時要傳訊，藍委一連8次追問，不只李西河面有難色不願回答，連警政署的副署長黃宗仁也支支吾吾，讓外界目睹當權勢在前，連打擊犯罪的全國最高警政領導階層似乎都難以直視。

◎北台灣明驟降10度！連濕冷6天

北台灣把握今天最後一天好天氣！氣象局表示，明天(27日)東北季風增強，一直到下周三(12月2日)連續6天都受到東北季風影響，中部以北、東北部降溫，濕冷有雨，北部溫度將從28度驟降至18度，白天最高溫也只剩20度，氣象專家吳德榮更指出，最冷時間點落在周六(28日)晚上至下周一(30日)的清晨及夜間，平地最低氣溫僅有14、15度。

◎國民黨研議 發動反廢死公投

馬國女大生在台南遇害，成為影響台灣形象的國際新聞，國民黨中常委林金結鑑於隨機殺人與重大刑案日益增多，2020年就有6件，昨在國民黨中常會提案，建議黨中央研議發動「反廢死」公投。

◎王品搶攻微型尾牙 人多人少都「有料」

企業尾牙走向「微型化」，轉為鼓勵舉辦部門聚餐，王品集團率先同業施行「安心專案」，嚴格把關深受信賴，消費者對微型尾牙方案詢問熱度高，其中王品牛排消費10客套餐(含以上)贈送套餐券一張價值$1,529 、還送價值$748紅酒乙瓶；夏慕尼推出消費10客(含以上)套餐，即享套餐88折優惠，部門人少的話有日式定食新品牌-町食、品田牧場可選，推出4客、8客套餐，享85折、88折優惠。

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(中時新聞網)