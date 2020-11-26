隨著新冠肺炎國際疫情仍嚴峻，入境居家檢疫人數增加。高市衛生局指出，近日居家檢疫者無故違規外出增多，其中1名男性從大陸返台後，回到高雄住處，竟然違規騎車到蓮池潭、西子灣等景點閒晃，甚至跑至跑去逛夜市，期間里幹事致電卻找不到人，彷彿「人間蒸發」5小時，衛生局重罰22萬元。
衛生局表示，該名居家檢疫者10月9日從大陸入境返台，約莫下午3時抵達高雄，返家後竟與友人相約騎車外出趴趴走，地點遍及蓮池潭、西子灣、文化中心等人潮眾多景點，另還逛夜市買食物、飲料，總計外出時間5小時，還不接里幹事關訪電話。
衛生局指出，該案當晚8時才返家，被里幹事當場抓到違規外出，衛生局依違反傳染病防治法，當日依法移送至中央集中檢疫所強制隔離，另依據中央訂定裁罰標準，擅離2至6小時開罰20萬，再加上到2處人潮較多景點再開2萬，總計開罰22萬元。
針對居家檢疫、隔離等違規案件，衛生局統計，從今年2月至今，高市共開罰151件，其中移送強制隔離共126案，累計裁罰破2000萬元。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。