台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收28.506元，勁揚3.1角，成交金額5.07億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為28.80元，早盤最高28.501元、最低28.80元。1091126

(中央社)

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