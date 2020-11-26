新台幣午盤勁揚3.1角 暫收28.506元 12:332020/11/26 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收28.506元，勁揚3.1角，成交金額5.07億美元。 新台幣兌美元今天開盤價為28.80元，早盤最高28.501元、最低28.80元。1091126 (中央社) #美元 #新台幣 #今天 #開盤價 #早盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《美股掃瞄》就業數據悲觀 道指跌落3萬點 08:352020/11/26 財經 預期明年景氣向上 15檔原物料笑了 04:102020/11/26 證券．權證 布油震盪 街口油正2溢價收斂翻黑 13:002020/11/26 財經 特斯拉大漲助攻 電動車概念股強勢攻 10:102020/11/26 財經 熱門股－安可 特定買盤介入拉抬 04:102020/11/26 證券．權證 上證指數半日跌4點 深成指跌122點 12:162020/11/26 財經 叡揚資訊競拍最高價81元 承銷價56元 15:102020/11/26 財經 《商情》運價續增 BDI指數上漲1.6％ 09:432020/11/26 財經 熱門股－第一銅 多頭氣盛波段高 04:102020/11/26 證券．權證 那指再創新高 台股早盤開在紅盤之上 09:222020/11/26 財經 財經熱門新聞 給付內容太over 3大壽險12月底前停售失扶險 - 財經 - 工商 這位大老闆話不多 竟蹦出驚人語！謝金河讚爆 - 財經 窮人怎翻身？比爾蓋茲稱不用念大學 應該這樣做 - 財經 大戶貪婪股市不會死 上14000快了…驚現下一檔妖股 - 要聞 美追殺還沒停！兩岸8吋晶圓卻大漲 中芯國際回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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