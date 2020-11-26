吐司搭配抹醬恐暴肥，營養師分析９款常見抹醬吐司熱量，其中大蒜吐司的熱量竟然居冠。（圖／高敏敏提供）

抹醬吐司方便又好吃，是許多人早餐、點心的首選，但常吃恐暴肥。營養師高敏敏分享，曾經很愛花生醬吐司，沒想到一周後竟暴肥3公斤， 讓她嚇歪，從此敬而遠之。她分析9款常見抹醬的熱量供大家參考，不少網友看了哀嚎，每天早上都會吃這款。

營養師高敏敏分享，許多人早餐喜歡吃吐司，但看似清爽的吐司熱量也不容小覷，如果還喜歡在上面抹果醬，那熱量可差個十萬八千里。薄片土司一片約70大卡、厚片土司約270大卡、鮮奶吐司一片160大卡 ，喜歡兩片夾著果醬吃，那熱量就要乘以二。

高敏敏透露，她在懷孕的過程中，曾有一陣子特別愛吃花生醬吐司，結果竟在一周內整整胖了3公斤，對整過孕期只胖8公斤的她來說，驚嚇指數破表，也讓她就此對抹醬吐司敬而遠之。

高敏敏分享各款抹醬配吐司的熱量，其中冠軍為香蒜吐司，薄片189Kcal、厚片則有389Kcal；第二名是奶油吐司，薄片175Kcal、厚片375Kcal；接著則是榛果吐司，薄片171Kcal、厚片371Kcal；而9款土司抹醬中的最後一名為藍莓吐司，薄片109Kcal、厚片309Kcal，熱量仍不容小覷。

許多看完網友相當驚訝，因為沒想過鹹的抹醬會比甜的熱量還高，「鹹的熱量竟然最高」、「怎麼辦？每天早上都吃香蒜吐司」、「夭壽喔！香蒜熱量那麼高」、「長知識了」、「這熱量OMG」、「要跟奶酥吐司說拜拜了」。

(中時新聞網)