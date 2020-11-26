市長盧秀燕表示，台灣未成功加入國際經貿組織，又被迫進口萊豬是「賠了夫人又折兵」；呼籲中央政府重啟萊豬談判、帶領台灣拚經濟。（陳世宗攝）

台灣未成功加入區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），引起全民緊張。市議員陳廷秀26日於市政總質詢時，關心是否會對地方經濟造成隱憂？市長盧秀燕表示，台灣未成功加入國際經貿組織，又被迫進口萊豬是「賠了夫人又折兵」；呼籲中央政府不應輕描淡寫應為台灣企業及人民請命，重啟萊豬談判帶領台灣拚經濟。

台中市議會今日進行市政總質詢，市議員陳廷秀關心國際經貿協定RCEP名單未納入台灣，是否會影響台中經濟？未來將何去何從？

盧秀燕說，RCEP於今年宣告成立，台灣沒有在名單裡面引發各界關心，民眾原以為台灣進口萊豬可藉由美方支持，讓台灣順利加入國際經貿組織，但現在兩頭空，既失去健康又沒有獲得經貿地位，可說是「賠了夫人又折兵」，中央敲鑼打鼓說進口萊豬是為了提升台灣經濟地位，如今未成功加入RCEP，令人遺憾！

盧秀燕指出，RCEP的重要性在於參與的國家能夠減免關稅，台灣中小企業多且仰賴出口，若無法像其他國家一樣減免關稅成本無法降低，預期之後恐重創台灣經濟，對台灣經濟及人民皆不利；呼籲中央為台灣中小企業及人民請命，一定要重視國人的健康、重視台灣的經濟發展。

盧秀燕強調，美國在前總統川普任內帶領下，淡出許多國際經貿組織，美國現今由拜登政府當選，未來經貿動向的確還要再觀察；但台灣應重新思考萊豬談判，帶領台灣加入國際組織。

(中時 )