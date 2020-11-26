財政部北區國稅局捐發票、送水果月曆活動，連年引爆大排長龍。(蔡依珍攝)

知名書法家賴煥琳現場揮毫。(蔡依珍攝)

財政部北區國稅局捐發票、送水果月曆活動，連年引爆大排長龍，26日開跑再度吸引人潮，其中76歲「鐵粉」林豐彬已連續5年搶得頭香，每年都清晨5點從台北南下排隊，他大讚北區國稅局的水果月曆「帶財」，光是今年就讓他股票大賺200萬，笑言會持續活到老、換到老。

財政部北區國稅局長王綉忠表示，每年都會推出水果月曆，因印製精美、顏色鮮豔，每個月不同時令水果傳達豐收感，並搭配吉祥語及稅務宣導詞，連年引爆民眾搶兌換，今年還附贈知名書法家賴煥琳的2張應景春聯「金牛迎春」、「祥燕納福」，以及同仁到各地拍攝的特色火車站，增添喜氣和在地連結性。

即起在所屬各分局、稽徵所與服務處24個據點開放兌換，開放首日果真湧入人潮，預估6萬5000份2天內就會發完，只要捐出今年11至12月未印有統一編號且消費金額達10元以上的紙本發票10張或雲端發票5張，就能免費兌換，王綉忠說，捐發票還能做公益，將結合年底在宜蘭舉行的路跑活動，把募集到的發票全數捐給宜蘭當地5個社福團體，北區國稅局也能透過月曆宣導發票存載具、聰明退稅、報稅好幫手等稅務觀念。

家住台北市的76歲林豐彬，已連續5年搶得頭香，他笑說過去4年都是一大清早自己開車南下桃園，但隨著年事已高，今年改商請朋友載他，6點多就到北區國稅局排隊等候，也讚服務越來越好，還提供椅子讓長者不用久站或曬太陽。

「這是招財月曆！」林豐彬說，自己對堪輿小有研究，北區國稅局風水好，可帶來財運，只要帶回掛在自家財位，就能財源滾滾，像是今年光靠台積電就賺了200多萬，相信年底還能賺一波，笑言自己每天出門前還會對水果月曆鞠躬，今年一共準備了180張的發票，排了8次、換了8份水果月曆，要分享給親朋好友。

(中時 )