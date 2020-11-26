高嘉瑜炒房爭議又掀波，國民黨北市議員游淑慧昨踢爆，高之前去義大利考察狂脫隊買名牌、還要其他人幫忙避稅，與其前自稱很省根本不同，高嘉瑜今則回擊，當時只是買了一個LV包給媽媽。但當年同行的律師葉慶元今再度爆料，指高嘉瑜為購物拒絕拜會行程，回來時只見市府的同仁跟在她身後，右手四大袋、左手三大袋！此舉根本把公務員當成小弟使喚！

針對游淑慧稱其去義大利考察時都脫隊去掃名牌，高嘉瑜今受訪表示，當時她第一次去義大利，只是買一個LV包包孝敬母親，更暗示因為她網路聲量高，所以很多事情都會扯上她，因為有她就有話題。

對此，當年在北市府兼任國際事務委員會執行長、也隨同郝龍斌市長去羅馬訪問，如今是律師的葉慶元今在臉書發文還原過程指，那時市府本來排定了要去拜訪羅馬省省長，議員也都要陪同。沒想到，「高嘉瑜議員為了購物」，拒絕參與相關的拜會，還要求秘書處的同仁陪她去逛街，幫她提包包。「當我們拜會結束之後，高議員還沒買完，我們全部的人還得等她購物回來」。

葉慶元更表示，等到高議員終於回來，只見市府的同仁跟在她身後，右手四大袋、左手三大袋！高議員根本是把公務員當成自己的小弟來使喚！「我當時真的很傻眼，有沒有這麼誇張的政治人物」？拿著政府的公費出國訪問，卻拒絕參加相關的拜會行程，反而是以自己的購物行程優先，有這麼誇張的人嗎？

(中時新聞網)