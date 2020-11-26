民進黨立委高嘉瑜過去曾說自己買不起房，但近日被爆出財產申報有2房。國民黨台北市議員游淑慧昨日再爆高在當台北市議員時，隨同市府出訪義大利，在當地狂掃名牌。高嘉瑜今日受訪回應，當時自己只有買一個LV包，而且同團的都是國民黨的人，游淑慧的說法是捕風捉影。

高嘉瑜近期曾感嘆房價高，自己租屋10年，也買不起台北市30坪的理想房子，但卻被起底名下有房產。高後來解釋，議員年薪257萬，加上平常吃過期食品、不買名牌，才賺得起這些錢，因考量裝潢問題，所以才會買房又租房，如今每個月還要背8萬元房貸。

游淑慧昨日在政論節目指出，高嘉瑜的「省錢說」言過其實，讓人看不下去。2011年自己還在北市府服務時，郝市府團隊曾赴義大利考察，當時還是議員的高嘉瑜也一同隨行，不僅脫隊，還瘋狂掃貨，買得「大包小包」，市府為顧及議員人身安全，還得派人陪同高嘉瑜購物，讓公務人員很困擾。

高嘉瑜說，這些說法都是捕風捉影，當時游淑慧是台北市長郝龍斌的秘書，從頭到尾都在照顧郝龍斌，沒辦法注意其他事情。

(中時 )