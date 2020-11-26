貿協臺灣清真推廣中心為協助我國清真業者於疫情期間仍可爭取商機，「2020年東南亞清真產品線上拓銷團」再度開發新南向印尼及馬來西亞清真市場，計有20家臺灣清真業者與近百家專業買主進行131場次洽談，預期後續商機達726萬美元。

今年我業者除具備清真驗證吸引穆斯林市場買主外，洽談產品更包含馬國市場目前沒有的特色農產品包括水蓮、珍奶原物料、食品原物料（如具專利技術的抗性澱粉、綠蕉粉、墨魚粉）、清真草本保健品及保健飲品、純米特色加工品、梅子系列產品及芝麻油、苦茶油等優質產品，大量滿足買主多元採購的需求。

繼10月中旬辦理印尼一對一視訊洽談，緊接著於「馬來西亞臺灣形象展」期間，結合貿協海內外行銷資源邀請買主共襄盛舉參加馬來西亞站清真產品線上洽談，洽談買主包括印尼前五大電商平台Blibli、大型進口商Pandurasa Kharisma、Libra Food、以及馬國檳城知名零售通路龍頭商Sunshine Wholesale Mart等。

貿協強調，搭配東南亞電商市場需求大幅成長，將更多優質的臺灣清真產品順利上架東南亞市場，讓更多穆斯林朋友認識臺灣品牌的清真產品。

(工商 )