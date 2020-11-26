中國外交部發言人華春瑩26日宣布，第十七屆中國－東協博覽會（簡稱東博會），以及中國－東協商務與投資峰會開幕式將於27日在廣西南寧舉行。中國國家主席習近平將發表影像致詞。

新華社報導，本屆東博會將首次採用「實體展＋線上展」的方式，為中外企業免費提供線上展示、線上洽談、會議推廣與跨境電商等功能。

「雲上東博會」設置中國商品館、東協國家館、特邀合作夥伴和「一帶一路」國際館，提供海內外知名電商平台鏈接服務，觀眾可透過該平台一站式採購中國與東協等地區的商品。「雲上東博會」同時舉辦線上跨境採購對接會、「網紅」直播帶貨、東協產品推薦會等貿易投資促進活動。

廣西壯族自治區副主席周紅波稍早指出，隨著「雲上東博會」啟動，中國和東協國家將打造「雲外交」高層對話新平台，在經貿上培育區域合作新增長點，並在多領域合作中開闢雲上南寧通路。

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