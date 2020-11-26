韓國26日（周四）公布新增583人感染新冠病毒，寫下3月以來最高紀錄。該國政府正在對抗第三波疫情，也迫使政府重啟嚴格的社交距離措施。

根據韓國疾病管理廳（KDCA）資料，周四公布新增確診案例583例，遠高於前一日的382人，是3月6日以來首度超過500人，當時韓國正致力遏止第一波感染潮。韓國目前累計確診3萬2,318人。

有鑑於疫情升溫，首爾政府本周重新實施嚴格防疫措施，一個月前才剛放寬第二波感染潮而啟動的社交禁令，如今有些專家認為官方過早鬆綁防疫規範。

(工商 )