韓國單日確診逾500人 3月以來最高紀錄 12:312020/11/26 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國26日（周四）公布新增583人感染新冠病毒，寫下3月以來最高紀錄。該國政府正在對抗第三波疫情，也迫使政府重啟嚴格的社交距離措施。 根據韓國疾病管理廳（KDCA）資料，周四公布新增確診案例583例，遠高於前一日的382人，是3月6日以來首度超過500人，當時韓國正致力遏止第一波感染潮。韓國目前累計確診3萬2,318人。 有鑑於疫情升溫，首爾政府本周重新實施嚴格防疫措施，一個月前才剛放寬第二波感染潮而啟動的社交禁令，如今有些專家認為官方過早鬆綁防疫規範。 (工商 ) #韓國 #最高紀錄 #周四 #政府 #新增 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 商品期貨趨勢專欄－利多助攻 風險性資產抬頭 04:102020/11/26 證券．權證 Fed會議紀錄透露即將調整債券收購計畫 08:542020/11/26 財經 要錢不要命 美國無視疫情擬取消對歐飛航禁令 10:062020/11/26 財經 新增2境外移入 指揮中心下午2點說明 10:122020/11/26 生活 《美股掃瞄》就業數據悲觀 道指跌落3萬點 08:352020/11/26 財經 《韓股》外資轉賣 KOSPI多頭不棄守 10:342020/11/26 財經 拜登當選殺股市說法被打臉 成績單遠勝川普史上可排第2 09:062020/11/26 財經 熱門股－安可 特定買盤介入拉抬 04:102020/11/26 證券．權證 秋鬥看出能耐 學者斷言：侯友宜實力高過韓國瑜 08:392020/11/26 政治 《證交所》亞洲公司治理協會2020評鑑 台灣獲歷年最佳成績 08:522020/11/26 財經 財經熱門新聞 給付內容太over 3大壽險12月底前停售失扶險 - 財經 - 工商 這位大老闆話不多 竟蹦出驚人語！謝金河讚爆 - 財經 台幣又狂升3角 央行老大壓力鍋快爆了？ - 財經 差距猛縮105兆 國家品牌榜陸緊追榜首美國 - 財經 震撼彈！中華eMOVING電動機車 加入gogoro陣營 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。