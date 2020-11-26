近期PP在因成本、需求走堅支撐，延續反彈行情，續創今年新高。分析師指出，大陸需求維持強勁，從港口庫存長期維持低位，和庫存壓力偏小得知；加上新增產能投放遞延，實際對現貨市場衝擊延後，利好依然維持，有助市況穩步墊高。台塑（1301）、台化（1326）進補。

近期五大泛用樹脂連番上漲，整體塑料類產品處於利潤攀揚態勢。其中，PP因下游產銷良好，終端需求順暢，支撐價格，在庫存偏低情況下，有貨者惜售，近期廠家繼續上調出廠價，在買漲不買跌心理下，反映行業景氣度上升。

分析師表示，在高投產之際，PP下游廣而散的強韌需求持穩走堅。目前來看，下游強韌需求將仍能維持較長時間。

尤其，新冠疫情在海外依舊處於防控的拉鋸戰，使得包括防疫物資在內的PP廣泛下游品生產順暢，除大陸國內基本盤的固有消耗，國外新增和轉入訂單，均給予第四季及明年年初較好需求預期。

台塑兩岸PP年產破百萬噸，切入醫材、利基應用；供應防疫物資所需原料，包括PP點滴瓶、針筒、藥水瓶，及防護衣與醫用口罩所使用PP不織布等。

台化台灣PP年產60萬噸，以醫材及隱形眼鏡公母模用料為主，屬耗材的隱形眼鏡公模用料月銷售即達500噸；台灣7～8成的隱眼都使用台化材料。目前PP特殊級銷售占比已達51.5％，今年以銷售增長10％為目標。

台化日前更宣布PP材料通過國瑞汽車認證，成功打進全球汽車龍頭豐田（TOYOTA）台灣供應鏈，成為台灣首家非日系PP材料供應商。

(工商 )