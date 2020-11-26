看好台灣不動產發展潛力，被英國權威建築雜誌《Building Design》評比為世界百大建築設計事務所的呂元祥建築師事務所（RLP，Ronald Lu&Partners），今（26）日宣布，決定跨海來台設立據點。

該事務所指出，將以「綠建築」與「大眾運輸導向發展（Transit-oriented development，簡稱TOD）」等建築設計項目，作為台灣業務發展初期目標。

RLP副主席呂慶耀表示，台灣的不動產在新商辦、工廠的建設與政府推動的都市更新、危老建築更新、大眾運輸系統發展等不動產領域，都非常具有發展潛力，因此RLP決定加速於台灣的業務布局。RLP成立於1976年，由香港著名建築師呂元祥博士創立。RLP10年前成立專門研究綠建築設計的部門，目前員工超過550名，其中超過70％職員持有「綠建專才LEED」資歷。

呂慶耀表示，近年ESG概念持續在全球發酵，代表環保、節能等環境永續共存的綠色概念也成為企業未來發展的重要關鍵，希望透過減少建築耗能，降低環境所帶來的衝擊，連全球晶圓代工龍頭台積電也透過發行綠色債券，將資金用於綠建築及綠色環保相關資本支出。

面對這樣的風潮，呂慶耀以RLP近期著名的「桂林十如紡織園區」為例，分享對於綠建築設計的看法：「桂林十如紡織園區為溢達集團投資興建世界最大的襯衫製造園區。為顛覆大眾對紡織工廠因夕陽產業呈現的老舊等負面意象，我們首先採用當地特有的青磚、回收的竹條作為建築材料。而在外觀與樓高的設計上，並考量了如何融入當地自然山水的景色，藉此降低建築物在環境中對所在地視覺景觀的打擾。我們認為這樣的考量是有必要的，因為這不只展現對當地文化的尊重、更是一種文化傳承的象徵。」此外RLP也觀察到，台灣從政府建設到企業、甚至私人住宅，也都越來越強調綠建築概念的趨勢。

呂慶耀表示，這正是RLP認為需要加速台灣業務發展的原因之一，台灣有很多的綠建築設計的成功案例，像北部的北投圖書館、南部成功大學的綠色魔法學校和近期中部的台中捷運等，這也顯示台灣在綠建築設計上有很高的動能，值得我們一同交流、學習，也期待未來為台灣綠建設計的產業有貢獻。

(工商 )