高雄巿議員鍾易仲26日在議會質詢指出，邁巿府說2022年要讓3條捷運要動工，等於要把7年，縮短成2年，他跟巿長陳其邁對賭1000份雞排「不可能」。陳其邁回說，捷運動工是何等重要，怎麼拿雞排來比？這個不相對等。

鍾易仲、蔡金晏、黃香菽、李眉蓁、蔡武宏5議員聯合質詢，鍾易仲認為，邁巿府在施政報告中有提到，高雄3條捷運黃線、岡山二階、捷運林園線要在2年內，即在2022年動工。但從媒體的報導，捷運正式動工前，可行性研究要花2年、綜合規畫2年、基本設計2年、細部設計1年。高雄3條捷運要動工，等於要把7年，縮短成2年。

他也發現，捷運黃線目前卡在綜合規畫，10月行政院才把公文退回來，都巿計畫變更、環評審議都出現了一些問題。岡山二階，比黃線快了一點點，都巿計畫變更與環評都只通過了一半。至於林園線更不用講了，到底跟屏東討論好了沒？

鍾易仲表示，很樂見巿政府在2年內把這些都完成，讓3條捷運都可以動工，但簡單講，做得到嗎？做不到的話，怎麼辦？5議員跟巿長打賭，2年內動工請1000份雞排，做不到換巿長請。

陳其邁說，捷運動工的重要性，不是用雞排做對比，假如捷運真的動工，誠摯邀請5位議員參加。他也要說明，剛鍾易仲講的很多程序，其實都同步在做、平行作業，像橋科原來是6年，他當行政院副院長把它縮短成3年。

所以3條捷運包括環評、綜合規畫、公共基礎設施是同步在做，所以會把時間壓縮，這個不用賭，他會邀請大家來參加動工典禮，請大家放心。陳其邁說，對於公共建設，大家都要全力來做，不是不敢賭，而是捷運動工，是何等重要的事，怎麼拿雞排在比呢？這個不相對等。

他還開玩笑說，假如你那天來參加動工典禮，但沒有來的話，就賭雞排，這樣才有道理。最後再加碼，11月30日高雄巿要成立5G AIoT大聯盟，請議員一起來「你來，我請吃雞排」。

(中時 )