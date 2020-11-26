台灣女子足球員工會今在立法院舉行成立記者會，中華職棒球員工會理事長周思齊、立委劉世芳、賴香伶等人共同出席見證。台灣女子足球員工會理事長王湘惠表示，這是中華職棒工會2008年復會後，第一個女性運動員及業餘工會團體，期盼加強球員認知，提升自治能力及凝聚力，未來工會也將協助球員與球隊薪資協商，爭取女性球員權益。

王湘惠指出，女足球員工會成立的宗旨，希望能對女性運動員受到不平等待遇獲得改善，首要之務希望運動員要有認知，並提升自治能力，凝聚足球員共識是第一步，往後才能透過工會協助球員與球團爭取待遇及團體協約。

王湘惠說，運動員能做的不光只是被動的抱怨，期待能更積極創造好的工作環境，而工會的籌組，只是要做為保護球員的後盾，更能在女子足球與運動產業的發展過程中，以女性基層球員的視角、提出建言、進而成為台灣足球發展的防腐劑。

中信兄弟球星周思齊則是以過來人的角度給予女足球員工會勉勵，周思齊說，我們在協助女足球員工會成立這半年過程，看到她們勇敢擔起這樣的責任與態度，對台灣運動員權益爭取產生非常大的信心。

周思齊說，職棒球員工會身為過去12年來，是台灣唯一由運動員所組成的工會 感謝一路以來所有前輩跟夥伴的努力，讓我們可以一步一步走到現在，一年處理數十件勞資糾紛以及勞資爭議，並啟動薪資仲裁、經紀人認證制度、團體協約等重要工作，我們樂於分享這些經驗與資源，期待所有優秀運動員，不是只被照顧，而是要為自己挺身而出。

台灣女子足球員工會今在立法院舉行成立記者會，中華職棒球員工會理事長周思齊等人到場見證。（林縉明攝）

(中時 )