黃詩婷從小學習樂器是位氣質的音樂老師，然而在因緣際會下開啟了火舞之路，起初遭到家人強烈反對，終於在幾經波折後說服父母，因此讓她更義無反顧的追夢，而在父母相繼離世後，他們的支持也成為詩婷堅守舞台的理由。

從音樂路踏上火舞路！氣質老師為父母堅守舞台

女孩練習火舞是加倍的辛苦，不但要有良好的體力，還要有不怕苦的毅力，除了雙手會因沾染燃燒過後的煤油烏漆墨黑，在練習的過程中也不免遭火燙傷，黃詩婷提到：「常常會有人問我是不是在做黑手，怎麼手都髒兮兮的，練習的時候也曾經燙傷臉頰和雙手，還把頭髮燒焦過。」她表示自己是愛漂亮的女生，曾一度想放棄火舞表演，只要美美的吹奏樂器，但深入接觸後發現自己對火舞的熱情越發強烈，所以還是決定繼續火舞路。

黃詩婷從小學習樂器是位氣質的音樂老師。(圖/黃詩婷提供)

詩婷表示以前對火相當恐懼，連打火機都無法點燃，而後是靠著把火舞想像成煮菜，且相信團員們會好好保護自己，才跨出接觸火舞的第一步。除了克服體力和心理障礙，如何說服家長，又是一大難題。

起初她的父母極力反對女兒觸碰火舞，擔心會受傷毀容，甚至在一次表演時，父親衝到舞台前，告訴其他團員要把她接回家，不准演出，在經過多次溝通和證明會保護好自己後，父母才漸漸接受，且開始愛上女兒的表演。

黃詩婷以前對火相當恐懼，在團員的保護下才跨出第一步。(圖/黃詩婷提供)

如今父母相繼離世，黃詩婷表示，現在會繼續堅持火舞這條路，是因為在舞台表演時，彷彿父母依然坐在台下為她加油，看著她成長，那份愛，成為詩婷不放棄追夢的原因。

「火舞對我來說是生命」詩婷眼神發光的說，火舞就像一顆不斷供電的電池，非常讓人沸騰。雖然為了維持生計，除了表演火舞還得身兼其他工作，很累但很值得。火舞對黃詩婷來說是完全無法割捨的事，她會繼續帶著勇敢和拚勁，追求熱血火舞夢。

黃詩婷表示火舞就像一顆不斷供電的電池，讓人非常沸騰。(圖/黃詩婷提供)

為了維持生計，除了表演火舞還得身兼其他工作，黃詩婷表示很累但很值得。(圖/黃詩婷提供)

(攝影剪輯/邱子軒)

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(中時新聞網)