新北市交通局在淡海新市鎮測試無人智駕電動巴士進入最後階段，市府已向交通部申請擴大測試範圍，預計明年下半年將從原本淡海輕軌崁頂站、美麗新影城站2站，擴增至5站，路線從原本的延伸新市二路，沙崙路等輕軌沒到達地方，車輛也增加至3輛，盼服務更多民眾。

新北市交通局綜合規畫科長吳政諺指出，新北市是全國第一個將智慧電動巴士導入公共運輸系統，自今年4月於封閉環境經過3個月不載客測試運行，接續8月於半封閉環境歷經近4個月載客測試，從淡海輕軌崁頂站至美麗新影城站，截至11月22日載客人數為1萬3815人。

吳政諺說，本周六起最後第三階段的混合車流測試，將撤除淡水區新市六路2段及義山路2段的交通桿，汽、機車混流，使智駕電巴的反應行為更加擬真，從11月28日起至12月7日暫停載客，8日起恢復載客。

吳政諺說，目前計畫到年底，但交通局已向交通部申請新計畫，預計明年下半年上路，新計畫擬增加站點至5站，路線擴增到新市二路，沙崙路，車輛也將由目前的1輛增加到3輛，希望能服務更多民眾。

吳政諺指出，歷經8個多月測試，不少民眾對新型技術都非常好奇，認為智駕巴士穩定性還不錯。

吳政諺也指出，測試過程業者也不斷調教，包括遇到跟車與變換車道問題，還有雨天紅外線判定等，都不斷修正，讓煞車與電腦判讀秒差越來越小，今年測試結束後，會全面檢討。

(中時 )