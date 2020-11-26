美國持續拉攏盟友加入「乾淨網路（Clean Network）」計畫，圍堵華為。據德媒報導，德國政府正在醞釀中的「資訊安全法2.0」草案並沒有排除華為，但草案指出，華為等供應商將接受由多個政府部門組成的常設委員會的「政治信任度檢查」。有分析指，就技術而言，這是華為的勝利。

環球時報援引德國經濟周刊25日報導指出，上述高達92頁的草案規定，華為、愛立信（Ericsson）和諾基亞（Nokia）等電信設備製造商必須發表保證書，確保其技術不會為網路攻擊者留下任何後門。

此外，這些供應商還將接受「政治信任度檢查」。德國政府將為此設立一個由總理府、內政部、經濟部、外交部代表共同組成的常設委員會，以協商一致的方式展開工作。如果審查內容無法在工作層面的委員會中取得共識，將在部長層面上討論，最後將由總理府定奪。

德國之聲25日指出，根據媒體披露的草案顯示，德國政府的機制設計將使問題變得更加複雜，這樣曲折的程序意味著，在任何禁令之前，針對華為設備潛藏的「國家安全風險」都需要先有確切證據，以及強烈的政治信念。在技術上而言這會是華為的勝利。

草案將於12月公布並提交議會。另有德國媒體報導，對中國立場強硬的社民黨曾爭取讓德國外交部在該機制下擁有一票否決權，但沒有成功。該機制目前規定，如果要排除某個供應商，需要常設委員會所有參與者的一致同意。

(工商 )