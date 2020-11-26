行政院會今（26）日通過文化部擬具「文化藝術獎助條例」（下稱文獎條例）修正草案，完善文化治理支持體系、促進文化藝術永續發展，將函請立法院審議。

文化部指出，本次修正法案重點，增訂有關藝術品交易租稅改善機制，活絡藝文市場。首先，文物或藝術品透過展覽、拍賣活動交易之財產交易所得採分離課稅方式，稅率按成交價額之6％為所得額，依20％稅率扣取稅款；其次，來台參展或拍賣之文物、藝術品進口，可提供書面保證時免預繳稅款保證金。期待以上兩項租稅改善措施，更活絡藝文產業市場，進一步成為亞洲及國際藝術品交易重要據點。

另新增「權益保障」專章，配合《文化基本法》第二十條規定，增訂促進文化藝術工作者加入勞工相關保險之輔導措施；廠商辦理政府機關等之藝文採購，應為其未能投保職業災害保險之直接勞務提供者，投保商業保險代之；提供契約指導原則及緊急危難協助之依據等，增進對藝文工作者權益之保障。

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