原本預計於12月訪台的美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler），因應疫情須以包機形式來台，費用高達25萬美金（折合台幣超過700萬元），遭美國國內輿論批評浪費公帑，25日臨時宣布取消行程。對此，有港媒評論稱「惠勒因公帑顧慮取消訪台」，這理由連大陸網友都不信，直言兩個月後拜登政府上任，中美可望緩解對抗，台美關係可能降溫，這是台灣必須面對的現實。

香港媒體《中評社》評論表示，惠勒因擔心「浪費公帑」取消訪台，這理由連大陸網友都不相信，有網友認為以川普政府與大陸的關係，能激化大陸的事他們不可能會去計較成本，也有網友認為美國並不缺25萬美金，何況他們也能找台灣「報銷」。可見，外界多不認為這是惠勒取消訪台的真正原因。

針對惠勒取消訪台的真正原因，惠勒發言人已說明，係因惠勒在國內有重要事務。《中評社》指出，川普任期已進入倒數，正值新、舊政府交接之際，舊朝官員貿然出訪時間點並不恰當；此外，大陸反對台美任何形式官方往來所施加的壓力，相信也有所影響。

該評論直言，去年12月台灣已經請惠勒來訪，延宕一年眼看成行，最後一刻卻又被取消，這對近來不斷升溫的台美關係必是重擊；而隨著任期所剩無幾，川普製造「最後瘋狂」的可能性也愈來愈低。待拜登政府上任，可望與大陸重啟談判、緩解對抗，台美關係也可能降溫，這是台灣必須要面對的事實，而惠勒取消訪台，也可能是台美關係的一大轉捩點。

(中時新聞網)