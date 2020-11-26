俄羅斯一名孕婦到醫院待產第6個孩子，便將5名小孩委託男友古魯辛(Mikhail Grushin)照顧，豈料6歲兒子竟被男友的一名男性朋友波德戈諾夫(Sergey Podgornov)， 在廚房持菜刀「斬首」，凶手案發後一度忘了自己做出如此殘忍的事，等到回神才知犯下滔天大罪。

這起幼童遭殺害案發生在恩格斯城(Engels)，據俄羅斯警方表示，36歲的母親艾莉娜 (Elena)，因為到醫院待產，就把另5名孩子交給男友古魯辛照顧，據古魯辛的說法，他因為要外出，就請47歲友人波德戈諾夫代為看顧，沒想到返家就在廚房看見6歲男童，被波德戈諾夫砍下頭顱。

波德戈諾夫落網後坦承持菜刀殺害男童，卻不記得為何會做這樣的事「我出去外面點了根菸，回來後又喝了一杯酒，然後我才意識到自己做了什麼，所以我出去等警察」。

警方懷疑波德戈諾夫可能是受到酒精與藥物影響才會犯案，若罪名成立將面臨至少15年刑期。

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(中時新聞網)