臺中市政府警察局第一分局繼中派出所警員吳佳侖於109年11月22日12時接獲民眾報案稱一處廢墟內有一名女子在求救，警方即刻趕往現場，聽見一名女子無助在廢墟內呼喊「我在這!」，原來她誤以為該棟廢墟是中區知名工業風飯店而迷了路。

警員吳佳侖到達現場時，現場有許多民眾正在協助林姓小姐找尋出口，紛紛告訴吳員說：「這個小姐誤以為這裡是工業風的飯店啦」、「她忘記自己是怎麼進去的」，吳員見該處外觀應該非林女想參觀之工業風飯店，因此大聲大聲詢問說：「小姐你在哪裡？」，林女帶著淚聲、相當慌張且無力地向吳員說：「我在這裡！我的手機沒電了，我只是要進來參觀而已，但是找不到路出去。」。

吳員觀察附近可能進去之入口，並多次拿著手電筒探勘地形，不放棄地找尋每一個可以更接近林女的入口，最後在拉起一個荒廢已久的鐵門後，走進漆黑、荒廢數十年的廢墟中找到林女，協助她從滿滿「工業風」的廢墟中脫困。當林女一看到警方出現時，哭著說：「我就是從前面進來要參觀，就不知不覺地迷路了。」

當吳員帶林女出來馬路時，林女仍然餘悸猶存，表示她從高雄上來臺中出差，聽說這附近有一間工業風飯店，想說利用出差空檔來參觀一下，殊不知卻在這陌生巷弄內迷路了，相當感謝警方的幫忙。

警方呼籲若民眾前往遊玩不慎迷失方向時，切勿慌張、務必冷靜下來回想迷失前行經的地方有何特徵，如若手機有電，可開啟GOOGLE地圖，告訴警方自己定位在哪，讓警方能在最短的時間內協助民眾脫困。

(中時新聞網)