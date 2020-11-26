高雄28歲王姓男子24日到鳳山區一家連鎖健身房運動，在教練陪同下練習肩推項目時，身體突然不斷抽蓄、嘔吐，之後陷入昏迷。警消獲報送高雄長庚醫院急救，男子疑因腦溢血，目前昏迷指數4，仍未脫險，還在加護病房觀察救治。

高市消防局鳳山分隊隊員鄭雪慶指出，當時發現男子倒在健身房2樓，人意識不清，身體有抽搐及嘔吐的狀況，立即檢查患者的瞳孔，兩側瞳孔不對稱，給予排除口中異物之後，將患者送上救護車，給氧後送醫，研判是健身時候用力過度，導致頭部有腦出血狀況。

(中時 )