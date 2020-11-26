28歲壯男健身突抽蓄偶吐疑腦溢血 昏迷指數剩4 12:472020/11/26 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 28歲男健身肩推一半突抽蓄，被緊急送醫救治，目前昏迷指數4。（柯宗緯翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄28歲王姓男子24日到鳳山區一家連鎖健身房運動，在教練陪同下練習肩推項目時，身體突然不斷抽蓄、嘔吐，之後陷入昏迷。警消獲報送高雄長庚醫院急救，男子疑因腦溢血，目前昏迷指數4，仍未脫險，還在加護病房觀察救治。 高市消防局鳳山分隊隊員鄭雪慶指出，當時發現男子倒在健身房2樓，人意識不清，身體有抽搐及嘔吐的狀況，立即檢查患者的瞳孔，兩側瞳孔不對稱，給予排除口中異物之後，將患者送上救護車，給氧後送醫，研判是健身時候用力過度，導致頭部有腦出血狀況。 (中時 ) #運動 #健身房 #肩推 #腦溢血 #昏迷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花蓮某安置機構內性侵院生 惡狼組長重判13年 14:122020/11/25 社會 上證指數半日跌4點 深成指跌122點 12:162020/11/26 財經 《海豚灣戀人》童星殺死人只賠6萬元 二審加重刑度 13:582020/11/25 社會 開深V上肩全露 IU曝首張寫真形象照美到發光 22:002020/11/25 娛樂 《傳產》政府冷眼 北台Q4推案量先入冬 11:422020/11/26 財經 阿伯買消夜臨停紅線穿越馬路遭撞 受傷昏迷還被罰鍰 10:042020/11/26 社會 《汽車股》偕中華車推新車 GOGORO聯盟添新成員 12:502020/11/26 財經 51歲何如芸熱褲透出鳥仔腳 趴地倒出細肩小可愛 10:262020/11/26 娛樂 周湯豪驚傳動手術「痛不欲生」 臥病床憔悴慘況曝光 20:082020/11/25 娛樂 《電腦設備》滿足不同需求 技嘉推5款新代顯卡 10:172020/11/26 財經 社會熱門新聞 用路人遇車禍事故 中警教5字訣 - 社會 爬高雄柴山也會失蹤？內行人：「怪點」很多 - 社會 想參觀知名「工業風」旅店 OL誤入廢棄工廠受困爆哭喊救命 - 社會 出差搭火車北上突昏迷 花蓮縣消防局人事主任送醫不治 - 社會 臉書揪4女20男烤肉性愛趴 每人收費3500元卻慘賠18萬 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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