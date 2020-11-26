博德曼集團斥資21.75億美元收購西蒙與舒斯特 12:502020/11/26 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國媒體巨擘博德曼集團（Bertelsmann）宣布以21.75億美元現金自ViacomCBS手中收購出版商西蒙與舒斯特（Simon & Schuster），藉此強化美國市場競爭位置。 博德曼此次擊敗梅鐸的新聞集團（News Corp）成功迎娶西蒙與舒斯特，後者出版丹布朗、希拉蕊、史蒂芬金等作家作品。 此交易代表博德曼執行長拉貝（Thomas Rabe）不到一年前拿下企鵝蘭登書屋（Penguin Random House）完全持股後再出擊，藉此鞏固全球最大書籍出版商地位。 (工商 ) #博德曼 #舒斯特 #西蒙 #出版商 #美元收購 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 過去一個月狂飆逾50％ 大戶追捧 比特幣衝破19,000美元 04:102020/11/25 全球財經 《美股掃瞄》就業數據悲觀 道指跌落3萬點 08:352020/11/26 財經 Simon & Schuster 傳以逾20億美元賣給博德曼 21:092020/11/25 財經 新興市場基金 單周吸金創高 04:102020/11/26 全球財經 NBA》阿迪巴約與熱火續約 5年1.95億美元 09:572020/11/25 體育 美總務署允拜登 啟動政權交接 04:102020/11/25 兩岸要聞 特斯拉牛市目標價 喊到1,000美元 04:102020/11/25 全球財經 新冠疫苗 我近1500萬劑到手 04:102020/11/26 生活新聞 龍巖3.16億元買微軟 04:102020/11/25 產業．科技 《專訪》達爾盧克修：集團2025年營收25億美元、毛利10億美元(3-3) 10:342020/11/26 財經 財經熱門新聞 給付內容太over 3大壽險12月底前停售失扶險 - 財經 - 工商 這位大老闆話不多 竟蹦出驚人語！謝金河讚爆 - 財經 台幣又狂升3角 央行老大壓力鍋快爆了？ - 財經 差距猛縮105兆 國家品牌榜陸緊追榜首美國 - 財經 震撼彈！中華eMOVING電動機車 加入gogoro陣營 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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