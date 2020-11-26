德國媒體巨擘博德曼集團（Bertelsmann）宣布以21.75億美元現金自ViacomCBS手中收購出版商西蒙與舒斯特（Simon & Schuster），藉此強化美國市場競爭位置。

博德曼此次擊敗梅鐸的新聞集團（News Corp）成功迎娶西蒙與舒斯特，後者出版丹布朗、希拉蕊、史蒂芬金等作家作品。

此交易代表博德曼執行長拉貝（Thomas Rabe）不到一年前拿下企鵝蘭登書屋（Penguin Random House）完全持股後再出擊，藉此鞏固全球最大書籍出版商地位。

(工商 )

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