美國華爾街股市令人驚豔的11月行情或許已經偷走了一些12月的漲勢，但市場人士仍然看好今年美股仍有望以紅盤封關。

新冠肺炎疫苗研發與配送的樂觀消息，在11月激發了轉向工業股與金融股等周期型股票的巨大輪動行情，這類型股票在經濟復甦時，往往表現出色。

新冠疫苖問世的進展接二連三傳出好消息，以及川普政府同意在總統當選人拜登於明年1月20日入主白宮前正式展開交接工作，使美國政局的不確定性大幅緩解，受此激勵，周二美股標普500指數與道瓊指數同步創下歷史新高，而在對經濟情勢敏感的周期型與價值型股票大漲帶動下，道瓊指數更是有史以來首度突破3萬點大關。惟因為最新公布的就業數據令人失望，周三美股標普500指數失守歷史高點，道瓊指數跌落3萬點。

本月以來，標普500指數已經上漲逾11%。

CFRA首席投資策略師Sam Stovall表示，標普500指數本月以來已漲逾10%，自二戰以來，該指數在11月僅僅三次創下如此佳績。如此強勁的11月行情，有偷取「聖誕行情」的傾向。

不過，Stovall仍看好美股在年底的位置將高於現在，即使所謂的「聖誕行情」可能變得較小，他並看好美股仍將在12月上漲。從二戰以來，標普500指數平均在12月上漲1.5%。

在經歷11月的狂漲後，美股可能回檔修正的臆測正在升高。Fairlead Strategies首席技術策略師Katie Stockton表示，市場更有可能的是從落後的股票獲得動能。Stockton認為輪動行情將回頭轉向FANG重量級科技股，有助於主要指數保持穩健，或從此處再走高一些。在股市回落之前，FANG股票可能先帶動股市上漲。「我認為不該等待股市拉回，因為它可能會從更高位置回檔。」不過她也表示，當衡量市場氣氛與貪婪情緒的指數高漲時，可以視為回檔的信號。

Stockton表示，臉書、亞馬遜、網飛與谷歌母公司Alphabet組成的FANG股，加上蘋果與微軟，都已出現超賣的訊號。這幾檔股票大多在周三逆勢收高，如亞馬遜漲2%，蘋果漲0.8%，支撐那斯達克指數在周三收高0.4%。Stockton表示，當超買的股票拉回時，FANG股票可望帶來支撐。

CFRA首席投資策略師Stovall則表示，數周前他將FANG股票評級下修至「持股觀望」，「我們認為這些股票將與大盤表現一致，不過11月截至目前為止，這幾檔股票並未跟上大盤」。例如，蘋果本月以來漲6.5%，亞馬遜僅漲4.7%。

FANG股票也稱作居家防疫股，當新冠肺炎疫情持續擴散，並打擊經濟活動時，他們的表現也越好。從今年初以來，科技股上漲33%，但自10月初以來僅漲4.3%，同一期間，金融股漲18%，工業股漲了15%。

(時報資訊)