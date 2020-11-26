中華車(2204)總經理陳昭文與睿能創意執行長陸學森今日(26)宣布啟動電動機車合作，2021年底eMOVING將推出使用Gogoro Network智慧電池交換平台服務的電動機車。

中華汽車與睿能創意今日宣布將共同合作，中華eMOVING電動二輪車將使用Powered by Gogoro Network(PBGN)智慧電動車系統，成為Gogoro聯盟的新合作夥伴。

中華eMOVING將是繼YAMAHA、宏佳騰(1599)智慧電車(Aeonmotor)、PGO電動車、eReady之後，又一家PBGN聯盟的合作夥伴。今年來，在合作夥伴共同努力下，台灣的電動機車產品線越來越完整，各品牌分別推出風格多元的智慧電動機車，滿足不同族群消費者需求。中華電動車eMOVING正式使用Powered by Gogoro Network(PBGN)智慧電動車系統，成為Gogoro在台灣第五家全新合作夥伴。

中華車表示，未來，eMOVING將針對不同車型分別對應快充、便利家充與換電三大能源系統，相信更能完善多元能源策略理念。

中華汽車認為不同消費者對電動機車的需求不會只是單一方案，充電或換電不同能源補充方式都存在需求，因此致力於「多元能源方案」的推動；除了現有iE125符合政府公規快充系統的普通重型機車，以及輕量化家充電池的Shine與Bobe電動自行車等充電型車輛持續發展外，將再推出Powered by Gogoro Network(PBGN)換電型車輛，未來也不排除尋找其他合作夥伴。

中華汽車eMOVING深耕台灣電動機車市場，伴隨著技術世代的演進，持續創新產品。此次透過與Gogoro合作，能持續開發出各類符合消費者需求的產品；加上Gogoro Network全台部署近2,000座電池交換站，進一步提供完備的能源補充方式。

(時報資訊)