德國總理梅克爾(Merkel)周三指出，11月初開始實施一個月的全國性的「輕度封鎖」措施，將再延長到12月20日。

梅克爾是在與16位地方首長會談並取得協議之後，發表短暫談話指出，染疫數的激增已經被打破，陡峭的曲線已經變得較平緩，但是確診人數還是太高，在這種情況不允許我們解除該措施。

梅克爾表示，現在絕對還不是全面解除的時候。德國在周二單日死亡人數破新高。

從12月1日開始，私人聚會限制在五人。然而聖誕節約一周的時間，政府同意鬆綁限制，允許十人以下聚會，但政府仍呼籲，在家庭拜訪的前一周，應避免社交接觸。

柏林市長表示，首都的重症病床已經有四分之一被新冠患者占用，他們多數以呼吸器維持呼吸。

梅克爾與地方首長也同意學校維持開啟，但對疫情嚴重地區的較年長學童將有額外應對措施。

德國周三新增1.86萬名確診人數，較上周五足足減少約5000人，累計感染總數來到96.1萬人。周三單日死亡人數為410人，遠高於11月初全國封鎖初實施時的49名。

另英國在周三新報1.82萬名單日確診人數，再飆高；在過去28天內確診導致的單日死亡人數為696名。英國死亡率和總數皆高於歐洲各國，周三死亡數據攀高，亦為自五月五日以來的高位。

英國周二新增1.12萬人確診，608人死亡。

(時報資訊)