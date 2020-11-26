日本政府輸出信用機構點頭，同意將金援日產汽車20億美元，擴充其美國汽車融資業務。日產也希望能藉這筆資金，為新車產品在美國創造更高市佔率。

日本國際協力銀行(Japan Bank for International Cooperation)表示，這20億美元金援案是日產美國子公司，日產汽車驗收公司(Nissan Motor Acceptance Corporation)41億信用協議中，其中的一筆資金。

有了這筆資金挹注，這家日本第三大車商得以在美國這個全球第二大，僅次中國大陸的汽車交易市場內，提供美國消費者更多樣化的車貸服務。日本國際協力銀行補充，日本車商均將美國車市視為很重要的一塊營業目標區，其中，車貸業務更是車商服務多角化，互相搶客的一個重點項目。

日產汽車在前會長卡洛斯戈恩(Carlos Ghosn)帶領下，事業版圖快速擴大，但目前日產汽車只想把業務重心集中在特定幾個區域，例如中國大陸，美國與日本。日產汽車也看好這3個市場，希望旗下新車款能在後疫情期間，創造出更高的業績，更寄望對本業虧損已高達32億美元的殘弱財務體質，有明顯改善。

(時報資訊)