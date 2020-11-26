在韓國攻讀博士的28歲曾以琳6日在當地遭酒駕撞死，她的父母悲慟不已，發起連署，盼韓國能提案修法嚴懲酒駕，今天連署逾14萬，曾以琳父母錄短片感謝大家，並希望繼續連署。

曾以琳父親曾慶暉擔任衛福部嘉義醫院麻醉科主任，他於7日接獲女兒就讀的學校聯繫，獲知女兒6日晚間從教授家走路返家途中，被酒駕駕駛高速闖紅燈撞死。夫婦倆心急飛到韓國，看到女兒冰冷的遺體躺在太平間，他們的心都碎了。

事後，曾慶暉夫婦得知韓國酒駕致死的刑責比台灣輕，「短短幾年牢獄，如何能遏止悲劇再發生呢？」他們希望不要再有下一名受害者。

曾慶暉夫婦與女兒的朋友便透過韓國青瓦台「國民請願」問政平台發起連署，希望女兒不是白白犧牲寶貴的生命，讓韓國政府重視酒駕致死嚴重性，應該提高刑責，這是父母能為女兒做的最後一件事。

目前還在居家隔離的曾慶暉夫婦今天錄製短片感謝大家的支持，曾慶暉說，希望很快可以達到20萬的目標，但20萬只是最低門檻，期盼大家能繼續連署，增加對韓國政府的壓力，進而能提案修改酒駕的刑法。

曾慶暉表示，在韓國時間短，且內心哀痛地處理女兒後事，酒駕肇事被告是有寫一封信要交給被害人父母，所委託的律師告知內容並無提到酒駕，被告根本無悔意，詳細信件內容就沒有了解，不過，在韓國警局的警察是有提到被告酒測值超標。

曾慶暉夫婦正透過青瓦台網站連署提案，要求修法嚴懲酒駕，提案需在今年12月23日前完成20萬人以上連署，截至今天中午12時左右，連署有14萬3000多人。（編輯：李亨山）1091126

(中央社)