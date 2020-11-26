新冠肺炎疫情陰霾揮之不去，企業取消舉辦過往席開數百桌的大型尾牙，鼓勵轉向由部門各自舉辦年終聚餐。連鎖餐飲集團王品(2727)看準「微型化」尾牙趨勢，旗下各品牌均祭出各式優惠及相關方案，積極搶攻「微尾牙」商機。

王品表示，今年消費者對「微尾牙」方案詢問熱度高，集團旗下品牌依據料理屬性及定位，各自推出「微尾牙」相關折扣優惠，使各公司行號可依預算、餐點種類選定喜好的品牌，舉辦優質、溫馨的年終派對。

王品旗下王品牛排、夏慕尼、品田牧場、町食，對此祭出多人套餐優惠，而THE WANG、西堤、陶板屋、藝奇、原燒O-NiKU、享鴨、沐越、莆田、丰禾、聚、青花驕、和牛涮等品牌，則提供多人折扣、主餐升級、離峰優惠、指定飲品無限暢飲等活動因應。

除了積極搶攻「微尾牙」商機，王品亦透過子公司萬鮮將旗下品牌餐食商品化，布局後疫情時代的宅經濟＋店經濟商機，在各大連鎖通路都有亮眼表現。而去年首度集結4大中餐品牌、推出2款年菜組合，早鳥優惠3天迅速完銷、賣出1.6萬份，初試啼聲便創佳績。

而萬鮮今年以自有品牌「王品嚴選」續戰年菜市場，集結集團主廚群廚藝、高檔食材及早鳥優惠價格，進一步搶占規模達20億元的冷凍年菜商機。王品透露，雖然9日才對外開放預購，已有科技龍頭大廠提前下單預購作為同仁年節禮品，為今年年菜業績提前暖身。

(時報資訊)