美國政府「神速行動」（Operation Warp Speed）疫苖計畫顧問Moncef Slaoui表示，到明年2月底前的第一波接種期間，美國可能有多達1億1千萬人接種新冠肺炎疫苖。

輝瑞研發的新冠狀病毒疫苗已經向美國食品藥品監督管理局（FDA）申請緊急使用授權，在FDA的「疫苗及相關生技產品諮詢委員會」於12月10日召開會議後，此款疫苖可能在幾天內獲得使用許可。Slaoui表示，在疫苖獲准使用的24小時內，美國就會開始配送疫苖，以啟動第一波接種。

Slaoui接受媒體訪問時表示，在2021年5月到12月之間，疫苖供應應可覆蓋整體美國人口。他也表示，「神速行動」團隊尚未與總統當選人拜登的交接團隊接觸。

Slaoui日前曾表示，在啟動疫苖接種後，預計可在明年5月達到群體免疫的程度，讓美國人回復正常生活。為了讓疫苖接種計畫順利進行，美國衛服部長阿札爾（Alex Azar）周二宣布，聯邦政府將於本周展開疫苗配送網路的實地演練。

(時報資訊)