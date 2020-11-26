陳姓男子等人在新店區的摩鐵開「笑氣趴」，因笑氣不夠向醫療器材行再叫貨，卻要求送貨的邱姓司降價遭拒後圍毆邱姓司機，並持摩鐵內的椅子暴打司機，雙方互控傷害，台北地檢署偵查後，認定邱姓司機是正當防衛不起訴；毆打司機的陳姓、曹姓男子起訴。

俗稱「笑氣」的氧化亞氮是一種吸入性的麻醉氣體，較常使用在牙科的手術，由於作用快速，約半分鐘即達作用高峰，吸食後，會有頭重腳輕、漂浮感、欣快感，所以常被濫用來開趴助興。今年10月30日才由環保署明文列管，成為第一個公告的關注化學物質，工業用笑氣業者須逐日逐筆紀錄、網路傳輸、按月申報，並禁止在網購平台交易，若發現民眾非法持有笑氣，業者將受處罰。

陳姓男子等人是2019年11月間在新店區的摩鐵開笑氣趴，過程中因笑氣用完，才又向醫療器材行叫貨2支笑氣鋼瓶，由邱姓貨運司機登門送貨。不料，邱姓司機抵達陳姓男子收貨後，才「盧」司機要求降價，由於邱某僅負責送貨，沒有權利降價，雙方因而發生口角，摩鐵房中的陳姓、曹姓男子圍毆邱男，在邱男反抗後，更取出房中椅子暴打司機，雙方都有受傷，互控傷害。

邱姓司機在檢方偵查時供稱，陳等人要求降價遭拒後就拳腳相向，他覺得對方是開笑氣趴，房中還不知有多少人，心中害怕所以反抗，沒想到對方竟然還持椅子打他。

檢方認定，邱姓司機在情況不明下送貨，遇到拒絕降價被打，會因恐懼本能反抗，所以邱是正當防衛，不起訴處分。毆打邱男的陳、曹2人，竟然還拿椅子打人成傷，因此起訴2人。

(中時 )