新北市土城區明德市民活動中心今舉行啟用儀式，該活動中心同時是土城重劃區內首座市民活動中心，新北市長侯友宜、在地議員、里長皆出席揭牌。侯友宜表示，土城重劃區發展快速，明德市民活動中心附近有商場又有醫院，捷運三鶯線和萬大樹林線也加速施工，活動中心落成後可滿足附近7里3萬7000多位市民，相信未來人口漸多後，地方發展會更進步。

新北市民政局長柯慶忠表示，明德市民活動中心座落在公兒18公園內，這塊地原本是公園用地，經地方議員、里長爭取後改為多目標使用，市府利用平均地權基金約1730多萬元籌建活動中心，整個基地面積約1544坪，建築面積約100坪，活動中心保留公園最大綠覆蓋面積，同時採綠屋頂建築、玻璃落地門窗設計，使建築與地景融合，不僅美觀，也有節能的效果。

土城區長陳國欽表示，明德市民活動中心同時是區內第25個銀髮俱樂部，內有60坪挑高大禮堂，除了供長者騎腳踏車、打麻將話家常、進行高智爾球競賽、鬥智鬥球外，也可提供給各類集會、瑜珈、書法等課程使用；中心位處捷運海山站、土城站間，交通十分方便，未來重劃區人口漸增，附近民眾將有更多休憩活動的公共空間。

侯友宜表示，土城區發展快速，附近商場、新建案林立，搭配鄰近的土城醫院，生活機能漸趨完善，未來捷運三鶯線、萬大樹林線完工後附近交通更方便，除了明德市民活動中心，土城清水活動中心也將在明年2月底啟用，各項建設陸續到位，將帶動地方發展。

(中時 )