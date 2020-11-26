性感女星梁云菲分手金剛後，近日終於踏出新一步，認了正在談「姊弟戀」，而至今情路她走得不算順遂，梁云菲在節目上透露曾在IG被一名男子搭訕，發現彼此有許多共同朋友，因此放心跟他交流，最後真的交往，但獻身後對方卻說「好晚認識妳」，她追問才發現自己當了小三，心碎滿地。

梁云菲日前作客《11點熱吵店》，表示被搭訕後跟這名男生交往，相處一個月已很融洽，肢體接觸也越來越親密，只是男生常把「我真的好晚認識妳」這句話掛嘴邊，兩人第一次發生關係後他也這樣說，梁云菲忍不住追問，才終於知道對方有女友，她在不知情的情況下當了小三。

當下她氣得攤牌想分手，但被男方甜言蜜語哄下來，梁云菲直言就是腦波弱，「這是我這輩子第一次當小三」，之後男方去國外工作邀她同行，怎料他在跟男性朋友聚會時，介紹梁云菲是「紅粉知己」，這些朋友還以異樣眼光看待她，梁云菲覺得尷尬傻眼，直到去了機場，難過的情緒揮之不去，她當場崩潰痛哭。

回台後梁云菲下定決心，跟對方分手，沒想到2個月後對方打電話來，請求復合，還說給他3個月時間整理前一段關係，梁云菲竟再次被說服，最後她真的等到男方跟女友分手，但心中始終有個坎兒沒辦法跨過去，內疚感滿滿，因此這段感情還是結束了。

(中時新聞網)