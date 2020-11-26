本土投顧大行指出，技嘉（2376）受惠於新冠疫情，在家上班需求大增，主板成長動能佳，伺服器業務除視訊會議增加外，亦有新客戶加入，成長加快；技嘉今年前十月營收成長32％，遠優於其他科技同業，給予「買進」投資評等，推測合理股價100元。

技嘉後續利多不淡，法人指出，NVIDIA在9月有二年一次的大改款GPU Ampere推出，有利技嘉業績持續向上，第四季淡季不淡，加上近期虛擬貨幣大漲，可望帶動挖礦需求上揚。

技嘉在2018年第一季虛擬貨幣最盛行時，挖礦需求占營收比重最高可達30％。之後虛擬貨幣受多國央行打壓，造成比特幣、以太幣等價格大跌，前者由最高近20,000美元跌至3,000美元左右，跌幅85％，挖礦需求急凍，亦造成繪圖卡庫存過高，經過一年才消化完。

今年新冠疫情爆發，全球資金寬鬆拯救經濟，造成近期比特幣再度大漲至19,000美元，但本次挖礦需求不如以往，技嘉挖礦占營收比重僅個位數，主因廠商擔心2018年需求急凍再次發生，不願備庫存。不過，考量虛擬貨幣價格維持15,000美元以上已一段時間，可望帶動挖礦需求跟進。

(工商 )