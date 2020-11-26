倫敦布蘭特原油價格連日反彈，今（26）每桶衝上逼近49美元關口，但隨後呈現高檔震盪小幅拉回，在台股交易連動該期貨商品的街口布蘭特油正2（00715L）ETF開高衝上4.78元之後，隨即一路走低，午盤過後獲利回吐賣壓出籠，股價翻黑小跌，最低來到4.35元。

因疫苗研發傳佳音，以及美國總統拜登確認當選，明年景氣復甦有望，國際原油價格呈現強勁反彈，不過，美國最新公布，初領失業救濟金人數連續2周增長，引發美股下跌，油價也從高檔向下震盪。

街口布蘭特油正2ETF今日一早衝上4.78元，大漲近6％，不過，股價大幅呈現溢價引起獲利回吐賣壓出籠，淨值一早最高為3.97元，連4元都不到，ETF股價已溢價2成，再以盤中淨值曾跌至3.94元，以及ETF價格最低來到4.35元下跌3.55％來看，溢價幅度已收斂至1成，等於股價從高到低下殺約10％。

(工商 )